ربع مليون دولار رشوة من الإمارات لـ 97 إعلاميا عراقيا قبل مباراة قطر والعراق!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف تسريب صوتي بثته قناة عراقية، حصول إعلاميين رياضيين عراقيين على مبلغ ربع مليون دولار من الإمارات، أثناء تغطيتهم لكأس آسيا ٢٠١٩.

ونشر برنامج “كورة” الرياضي، الذي يبث من قناة “الفرات” العراقية، تسجيلا صوتيا يفضح استلام 97 إعلامياً عراقيا رشوة مالية.

وتضمن التسجيل الصوتي الذي بثه البرنامج، مكالمة بين إعلامييْن عراقييْن اثنين، يتحدثان فيه عن الرشوة التي تلقاها الإعلاميون العراقيون في الإمارات، حيث يؤكد أحدهما حقيقة الرشوة، ويقول إنّه وثلاثة إعلاميين آخرين رفضوا استلام الرشوة، وأن من قام بتسليم الرشاوى للإعلاميين هو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأن يوم تسليمها وافق يوم تمرين المنتخب العراقي، أي قبل يوم من مباراة قطر والعراق في دور الـ 16 من كأس آسيا المقامة حالياً في الإمارات والتي انتهت بفوز قطر بهدف نظيف.

وأكد برنامج “كورة” ثقته في صحة التسجيل الصوتي، ووصف صحافي رياضي عراقي استضيف في البرنامج ما حدث بـ “حالة معيبة ومخجلة ووصمة عار، ولا تتناسب مع تاريخ الصحافة العراقية”.

وطالب إعلاميون عراقيون السلطات المعنية بالبلاد بضرورة فتح تحقيق من قبل نقابة الصحافيين والاتحاد العراقي للصحافة الرياضية.

ونقلت صحيفة “قريش” العراقية نقلا عن مسؤول في اتحاد كرة القدم العراقي ان الاتحاد ليس بصدد التحقيق في واقعة قيام مسؤول في دولة الامارات بتقديم رشى لإعلاميين عراقيين من اجل استهداف منتخب دولة قطر ، واضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه كون القضية غير رسمية حتى الان ، وأن الاتحاد ليس من اختصاصه القيام بالتحقيق ،وان رابطة الصحافيين الرياضيين ونقابة الصحفيين يجب عليها التحقيق ، لكنه لفت الى ان من المستبعد التحقيق في هذا الامر.وقال المسؤول الكروي العراقي انه من المؤسف ان يتحول البعض الى وقود في الازمة الخليجية.

القدس العربي