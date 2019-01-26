مشكلتنا الالتهاب.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*التهاب شديد

*التهاب رؤي شديد

*التهاب فايروسي

*لذا نجده قد انتشر فينا بسرعة

*واصاب كل اجهزة التنفس فينا

*بقينا ماحاسين بطعم الهواء

*تتنفس نفخ ساي زي الكير

*ولا تستمتع لابشهيق يملاك اوكسجين

*ولا بزفير يريح عضلات الصدر

*ده حالنا في المريخ

*السبب التلج

*كسير التلج الكتير هو ماسبب الالتهاب

*وتنتقل العدوي بسرعة

*بعضنا يحب ان يكسر له الناس التلج

*بقت عندو مرضة

*وبعضنا ادمن كسير التلج لبعضنا الذي يحب ان يكسر له التلج

*وينتشر الالتهاب فينا

*ولو كان التلج بعالج

*لادرك بكري مباراة الجزائر

*وقتها قلنا

*وبرغم معلوماتنا الطبية المتواضعه جدا

*ان التلج كعلاج عديم الفائدة اذا تعدي عمر الاصابة تلاته يوم

*وبكري مصاب من ٢٠١٥

*لم يقبل بعضنا بطرحنا

*وبشرونا بغلام حليم

*يجوب الملاعب عرضا وطولا

*ومن اول جرية حصلت العترة

*كل ذلك بسبب مجلس ضعيف الشخصية فردي القرار

*يجامل لتخفيف الحرب عليه

*وعندما لم يجد كسير تلج من الذين ادمنوا تلك المهنة في زمن النفاق فيه اضحي رمزا اشد تعبيرا من صقر الجديان

*ركنوا للعلاج بالتلج

*وهاهي الاخبار تنقل رغبة المجلس في ارسال بكري لمصر لاجراء جراحه

*بكري مشي مصر اكتر من السفير السوداني لدي مصر

*وكانت المحصلة صفر

*فلماذا يعود لمصر؟؟؟

*والمصريون قالوا جراحه

*ووحياة الحلف جراحه لبكري في العضلة دي والعمر ده

*تاني كربطك كربطك بي خشمو مايجري

*بطلوا مكابرة

*وارسلوا بكري الي حيث يكون العلاج والتأهيل

*وارسلوا صوت شكر لكل من حاول جاهدا تقديم العون لعلاج بكري

*عملوا العليهم لكن الله غالب

*ومايقال عن بكري يقال عن تيري

*المهم

*اتت اخبار ذلك الصباح بخبر يمكن يكون ادي لفقدان الكثير من الناس لرشدهم او حياتهم

*قالت تلك الاخبار المنشورة بفرح ومعمولة بحب

*ان سومانا مامعانا

*سومانا لاعبا للنيجر الناس الخيانة

*وجاء في التفاصيل ان وكيل سومانا قال وقال

*وقال المجلس مابرفع ليهو تلفون

*والمجلس العفن ده افقد المريخ مجهودات سومانا

*وقال كلام كتييييير

*تم نشره بحب

*واتي الخبر اكله

*فقد يلقي الخبر لافادة المخاطب بالحكم الذي تضمنه الكلام

*وقد يلقي لافادة المخاطب بان المتكلم عالم بالحكم الذي تضمنه الكلام

*مثلا زول يقول ليك انت امس نمت بدري

*اكيد انت عارف انك نمت بدري

*لكن المتكلم بكون قاصد يفهمك انو هو عارف انك نمت بدري

*وقد يلقي الخبر لامور كثيرة

*منها الفخر

*وقد يلقي بحب

*واتي الخبر اليقين

*سومانا معانا

*والجيش كان دايرو الا يفاوضنا ونقبل

*مابرجع للجيش حتي الجيش لو هتف تسقط بس

*والفيفا قالت لسومانا في المريخ

*تقعد بس

*خبر يستحق ان نتناوله بحب

*لكن

*ماذا فعل مجلس قرشلي في الموضوع ده؟

*لايكفي ان يكون سومانا لاعبنا

*وقاعد في بلدو

*زي قروشنا الفي البنوك

*حقتنا وماقادرين نطولها

*عندك حل ياقرشلي ولا تسقط بس؟

*ايها الناس

*المجلس عندو قروب واتساب

*فيهو الاعضاء المستقيلين

*طالما استقالوا

*وجودهم في القروب مع احترامنا لهم يضر بسرية العمل

*وقد يكون سببا فى الاخبار التي تذاع بحب

*طالما الواحد غادر المجلس

*مفروض يغادر القروب او يحذف

*المهم

*علي الناس ان تتحري قبل ما تنقل بحب

*اللهم لاتلمهم فيما تملك ولايملكون

*الحب مرات ببقي هوي جامح

*والنوع ده بودر سيدو

*ايها الناس

*التحية لكل الشرفاء

*المهم

*ابو الهل امس اتغمت والناس طبعا ماجايبه خبر

*الحصة ماكانت كورة

*خسر الهلال بارضه ووسط بخور التيمان الذي كان يعم المكان

*نمور الورق دي ما ايامها

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*شفت ياوالينا؟

*ده الحاصل

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال كلمنااااااااكم

والي لقاء

سلك