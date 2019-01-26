مشكلتنا الالتهاب.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*التهاب شديد
*التهاب رؤي شديد
*التهاب فايروسي
*لذا نجده قد انتشر فينا بسرعة
*واصاب كل اجهزة التنفس فينا
*بقينا ماحاسين بطعم الهواء
*تتنفس نفخ ساي زي الكير
*ولا تستمتع لابشهيق يملاك اوكسجين
*ولا بزفير يريح عضلات الصدر
*ده حالنا في المريخ
*السبب التلج
*كسير التلج الكتير هو ماسبب الالتهاب
*وتنتقل العدوي بسرعة
*بعضنا يحب ان يكسر له الناس التلج
*بقت عندو مرضة
*وبعضنا ادمن كسير التلج لبعضنا الذي يحب ان يكسر له التلج
*وينتشر الالتهاب فينا
*ولو كان التلج بعالج
*لادرك بكري مباراة الجزائر
*وقتها قلنا
*وبرغم معلوماتنا الطبية المتواضعه جدا
*ان التلج كعلاج عديم الفائدة اذا تعدي عمر الاصابة تلاته يوم
*وبكري مصاب من ٢٠١٥
*لم يقبل بعضنا بطرحنا
*وبشرونا بغلام حليم
*يجوب الملاعب عرضا وطولا
*ومن اول جرية حصلت العترة
*كل ذلك بسبب مجلس ضعيف الشخصية فردي القرار
*يجامل لتخفيف الحرب عليه
*وعندما لم يجد كسير تلج من الذين ادمنوا تلك المهنة في زمن النفاق فيه اضحي رمزا اشد تعبيرا من صقر الجديان
*ركنوا للعلاج بالتلج
*وهاهي الاخبار تنقل رغبة المجلس في ارسال بكري لمصر لاجراء جراحه
*بكري مشي مصر اكتر من السفير السوداني لدي مصر
*وكانت المحصلة صفر
*فلماذا يعود لمصر؟؟؟
*والمصريون قالوا جراحه
*ووحياة الحلف جراحه لبكري في العضلة دي والعمر ده
*تاني كربطك كربطك بي خشمو مايجري
*بطلوا مكابرة
*وارسلوا بكري الي حيث يكون العلاج والتأهيل
*وارسلوا صوت شكر لكل من حاول جاهدا تقديم العون لعلاج بكري
*عملوا العليهم لكن الله غالب
*ومايقال عن بكري يقال عن تيري
*المهم
*اتت اخبار ذلك الصباح بخبر يمكن يكون ادي لفقدان الكثير من الناس لرشدهم او حياتهم
*قالت تلك الاخبار المنشورة بفرح ومعمولة بحب
*ان سومانا مامعانا
*سومانا لاعبا للنيجر الناس الخيانة
*وجاء في التفاصيل ان وكيل سومانا قال وقال
*وقال المجلس مابرفع ليهو تلفون
*والمجلس العفن ده افقد المريخ مجهودات سومانا
*وقال كلام كتييييير
*تم نشره بحب
*واتي الخبر اكله
*فقد يلقي الخبر لافادة المخاطب بالحكم الذي تضمنه الكلام
*وقد يلقي لافادة المخاطب بان المتكلم عالم بالحكم الذي تضمنه الكلام
*مثلا زول يقول ليك انت امس نمت بدري
*اكيد انت عارف انك نمت بدري
*لكن المتكلم بكون قاصد يفهمك انو هو عارف انك نمت بدري
*وقد يلقي الخبر لامور كثيرة
*منها الفخر
*وقد يلقي بحب
*واتي الخبر اليقين
*سومانا معانا
*والجيش كان دايرو الا يفاوضنا ونقبل
*مابرجع للجيش حتي الجيش لو هتف تسقط بس
*والفيفا قالت لسومانا في المريخ
*تقعد بس
*خبر يستحق ان نتناوله بحب
*لكن
*ماذا فعل مجلس قرشلي في الموضوع ده؟
*لايكفي ان يكون سومانا لاعبنا
*وقاعد في بلدو
*زي قروشنا الفي البنوك
*حقتنا وماقادرين نطولها
*عندك حل ياقرشلي ولا تسقط بس؟
*ايها الناس
*المجلس عندو قروب واتساب
*فيهو الاعضاء المستقيلين
*طالما استقالوا
*وجودهم في القروب مع احترامنا لهم يضر بسرية العمل
*وقد يكون سببا فى الاخبار التي تذاع بحب
*طالما الواحد غادر المجلس
*مفروض يغادر القروب او يحذف
*المهم
*علي الناس ان تتحري قبل ما تنقل بحب
*اللهم لاتلمهم فيما تملك ولايملكون
*الحب مرات ببقي هوي جامح
*والنوع ده بودر سيدو
*ايها الناس
*التحية لكل الشرفاء
*المهم
*ابو الهل امس اتغمت والناس طبعا ماجايبه خبر
*الحصة ماكانت كورة
*خسر الهلال بارضه ووسط بخور التيمان الذي كان يعم المكان
*نمور الورق دي ما ايامها
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*شفت ياوالينا؟
*ده الحاصل
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال كلمنااااااااكم
والي لقاء
سلك
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