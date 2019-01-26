احتجاجات حاشدة لـ “السترات الصفراء” تدخل أسبوعها الـ 11

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يتظاهر محتجو “السترات الصفراء” في فرنسا للسبت الحادي عشر على التوالي بشوارع العاصمة باريس ومدن أخرى.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد عشرة أيام من إطلاق الإليزيه “الحوار الوطني الكبير”، بغرض احتواء هذه الأزمة الاجتماعية غير المسبوقة.

وفي باريس ستكون التظاهرات موزعة في 4 تجمعات، ستتوجه ثلاثة منها إلى شارع الشانزليزيه، انطلاقا من ساحة الباستيل ومن بلاس دو لا ناسيون، ومن مقر بلدية إيفري سور سين ـ فال دو مارن.

وقالت قناة “فرانس 24” المحلية، إن المحتجين دعوا إلى المشاركة بعد ذلك في “ليلة صفراء” بين الساعة (16:00 إلى 21:00 ت.غ) في ساحة الجمهورية بباريس.

كما ستجرى تظاهرات ليلية أخرى في عدد من المناطق الفرنسية.

وتخشى السلطات حدوث أعمال شغب في مدينتي بوردو وتولوز اللتين شهدتا أعمال عنف واسعة النطاق في الأسابيع الأخيرة.

وتحدتث “فرانس 24” عن ظهور بعض الانقسامات في صفوف الحراك، مع إعلان إنغريد لوفافاسور وهايك شاهينيان، وهما من أعضاء “السترات الصفراء”، قائمة “تجمع مبادرة المواطنة” للمشاركة في الانتخابات الأوروبية التي ستجري في مايو / أيار المقبل.

وقالت لوفافاسور، الجمعة، إن “الهدف ليس الذهاب إلى بروكسل من أجل الذهاب إلى بروكسل، بل الاندماج في السياسة بشكل عام (…) الاندماج في النظام بدءا بالانتخابات الأولى”.

يشار أن السلطات الفرنسية أحصت 84 ألف متظاهر في آخر أسبوعين، حيث استعادت حركة السترات زخمها بعد عطل عيد الميلاد ورأس السنة.

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