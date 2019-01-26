السيولة .. يا “معتز” (أسكت بس) .. !!.. بقلم خالد لقمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

.. حكى لي الصديق الدكتور الإعلامي “حمزة عوض الله” طرفة حدثت بالفعل تقول إن أحد فنانينا الكبار أخبره أحد عازفيه بأنه قد أبلغ الآن بأنه قد رزق طفلاً، ولفرحة العازف فقد نسي للحظة أنه قد أخبر هذا الفنان الكبير، فعاد بعد وقت وجيز وأخبره مرة أخرى بأنه قد رزق بطفل قبل لحظات، فقال له الفنان بصوته المميز وحنجرته الغليظة القوية: (تاااااني؟).. أتذكر هذا مع إصرار الأخ “معتز موسى” – رئيس مجلس الوزراء – وزير المالية على إخبارنا مجدداً بتوفر السيولة خلال عشرة أيام فقط .. والرجل قال هذا يوم (الخميس) الماضي، الموافق: 24 /يناير/ 2019م عندما كان يخاطب لقاءً تفاكرياً نظمه المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم، ونشرته له وسائل الإعلام فجر (الجمعة) أمس، الموافق: 25 /يناير/ 2019م .. يعني مكان الإعلان نفسه لا يبدو هو المكان الصحيح لإعلان خبر هام كهذا قامت الدنيا ولم (تقعد بعد) بسببه، وذلك لَيس تقليلاً من شأن اللقاء ومن نظموه ومكانه، ولكن الأمر هنا يرتبط بإعلان خبر رسمي يجب أن كان موثوقاً بصحته تماماً ثم يتم إصداره من الجهة الرسمية في الدولة باسمها الاعتباري، مثل بنك السودان المركزي أو حتى وزارة المالية نفسها، التي (لازال) الأخ “معتز موسى” وزيراً عليها، بعد أن عجزت حواء السودان عن الدفع برجل آخر ليسوق خطاها وخطانا نحن المغلوبين على أمرنا.. ولكن الشيء المدهش هنا ليس فقط مكان التصريح ولكن (تاااااني) تلك التي قالها ذلك الفنان.. فكأن السيد رئيس الوزراء – وزير المالية، قد نسي تماماً أنه أخبرنا قبل فترة وجيزة بهذا الخبر واستبشرنا به خيراً بل وعبر هذه المساحة هللنا له وقلنا له وبالحرف الواحد (مبروك “معتز موسى”).. ما هذا؟.. ما الذي يدفع إلى كل هذه الخفة وإلى كل هذا التخبط؟.. أمن السهل في هذا الظرف الخانق للبلاد أن تصنع الحكومة الإحباط بيديها هي نفسها؟.. ورئيس الجمهورية يقول: لا تزرعوا بذرة الإحباط واليأس في الناس..!! .. من يزرع ذلك فخامة الرئيس؟ وقد يصدق هذه المرة رئيس الوزراء في تصريحه هذا ولكن وقد أحبطنا في المرة الأولى فلماذا لا (يسكت بس) حتى تأتي لحظة التنفيذ الحقيقية وينجح الأمر بالفعل، ثم فليخرج كما شاء في شوارع الخرطوم وساحاتها ومنتدياتها (التفاكرية) ليعلن للناس وجود السيولة في الصرافات الآلية.. وإلى حين حدوث ذلك فإني أوصيك سيادة رئيس الوزراء – وزير المالية أن (تسكت بس)..