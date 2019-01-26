"البشير رايح جاي".. هل تخرجه زياراته الخارجية من عنق الزجاجة؟ (تقرير)

تزامنًا مع التظاهرات التي إنطلقت ضده في ربوع البلاد، أجرى عدة زيارات خارجية أجراها الرئيس السوداني عمر البشير، في محاولة منها لمناقشة الأوضاع الداخلية في البلاد للحد من تداعيات التظاهرات التي خرجت ضده.

يذكر أن السودان يشهد احتجاجات شعبية منذ أكثر من شهر، اقتصرت مطالب المحتجين فيها على تحسين أوضاعهم الاقتصادية، لكنها تحولت إلى مطالبة برحيل السلطة.

في زيارته الخارجية الأولى منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في بلاده، توجه الرئيس السوداني عمر البشير إلى الدوحة.

واجتمع البشير بالأمير تميم بن حمد، لقاء بحث حسب ما أفصحت عنه البيانات الرسمية سبل دعم وتنمية العلاقات القائمة بين البلدين، فيما لم يستبعد متابعون ارتباط الزيارة بسعي الرئيس السوداني لإقناع الدوحة يتنفيذ بوعودها السابقة للخرطوم وتقديم الدعم اللازم لتجاوز المحنة الحالية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إنه تم بحث مختلف التطورات والتحديات التي تواجهها السودان ومستجدات عملية السلام في دارفور بالإضافة إلى سبل دعم وتنمية العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، وأكد وزير الإعلام والاتصالات السوداني، على متانة العلاقات مع قطر، وقابليتها للتطور في شتى المجالات، وأن العلاقة بين الخرطوم والدوحة لن تعكر صفوها أية متغيرات مهما كانت.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إنه تم بحث مختلف التطورات والتحديات التي تواجهها السودان ومستجدات عملية السلام في دارفور بالإضافة إلى سبل دعم وتنمية العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، وأكد وزير الإعلام والاتصالات السوداني، على متانة العلاقات مع قطر، وقابليتها للتطور في شتى المجالات، وأن العلاقة بين الخرطوم والدوحة لن تعكر صفوها أية متغيرات مهما كانت.

كما قرر الرئيس السوداني عمر البشير، زيارة دولةً خليجية جديدة، وذلك في أوج الأزمة التي تعيشها بلاده من تظاهرات متواصلة مطالبة برحيله.

وأكد وزير الإعلام السوداني بشارة جمعة، المتحدث باسم الحكومة، أن الرئيس عمر البشير قرر زيارة الكويت، ضمن جولته التي استهلها الأسبوع الماضي بزيارة قطر، مؤكدا أن الزيارة إلى الكويت تأتي أيضا في إطار التنسيق المشترك في كل القضايا الإقليمية والعربية، خاصة تلك التي تهم المنطقة، وذلك وفقا لموقع "سودان تريبون".

وقال جمعة: "سيناقش البشير في زيارته العلاقات الثنائية بين البلدين والمبادرة الكويتية لحل الأزمة الخليجية"، مجددا دعم السودان للمبادرة الكويتية.