الأرصاد في مصر.. انخفاض درجات الحرارة غدا وأمطار بالسواحل الشمالية الغربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية و جنوب سيناء و سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق متفرقة من جنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالقاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى درجة 17 والصغرى 7 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة ، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، وسانت كاترين العظمى 16 درجة والصغر 8 درجات.