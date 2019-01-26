تظاهرات بولاية غرب كردفان تطالب برحيل البشير

خرج المئات من مواطني مدينة "غبيش" بولاية غرب كردفان، اليوم "السبت" في تظاهرة حاشدة، ردد المتظاهرين هتافات مناوئة للحكومة وتطالب برحيل الرئيس البشير. وقال شهود عيان لــ"السودان 365" أن جموع غفيرة من المواطنين شاركوا في التظاهرة التي جابت المدينة، وانتهت باعتصام بميدان الحرية وسط المدينة. ويشهد السودان احتجاجات واسعة تدخل شهرها الثاني، سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى وآلاف المعتقلين.

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