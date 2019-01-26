اتجاه في وزارة الزراعة لنزع بعض المشاريع الاستثمارية التي تم تمليكها لـ”99″ عاماً

شهاب محمد - الخرطوم - الزراعة الخليج 365 : يتوقع عودة عادل إمام إلى الأعمال المسرحية، عبر بوابة هيئة الترفيه السعودية، وذلك بعد غياب طويل عن خشبة المسرح، حسبما نقلت وسائل إعلام مصرية.

يأتي ذلك بعدما كشف رئيس الهيئة المستشار تركي آل الشيخ، خلال مؤتمر عقده أخيرا، أنه قطع شوطا كبيرا مع زعيم الكوميديا لدفعه للعودة إلى المسرح، ولكن من بوابة السعودية، مؤكدا أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها الأخيرة، إلا أن الموعد لم يتحدد بعد.

الجدير بالذكر أن “آل الشيخ” أطلق يوم الثلاثاء الماضي إستراتيجية جديدة تضع المملكة بين أول 4 وجهات ترفيهية في منطقة آسيا، وبين أول 10 على مستوى العالم.

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