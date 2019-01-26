أثارتها الصحافة في الآونة الأخيرة الصحة … هل طالتها الـ(تجاوزات)؟

الخرطوم:ابتسام حسن

سيدة دخلت إحدى مستشفيات الخرطوم فى العام 1997 تعاني من آلام المخاض لوضع مولودها ،غير أن فقرها أدى الى عدم تلقيها الخدمة الصحية والرعاية الربانية هى التى أنقذت الأم ومولودها بعد تدخل الكنيسة بدفع الأموال اللازمة حتى تضع الأم مولودها ….هذه القصة أرًخت الى تدشين العلاج المجانى بالبلاد، إذ أن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا فى العام 1997 بإدخال بنود العلاج المجانى فى ميزانية وزارة الصحة. غير أن حديثًا صدر من عدد من المسؤولين يستهدف العلاج المجانى فى وقت سابق بأن أموالًا ضخمة تصرف على العلاج المجانى إلا أنه لا يصل الى المواطن، والتكتلات والمكايدات السياسية أضحت الصفة الثابتة بوزارة الصحة الاتحادية.

أسباب الفساد

الأسباب فى مجملها ترجع إلى السلطة والمال خاصة أن وزارة الصحة مستفيدة من برامج منظمات دولية مثل الصحة العالمية واليونسيف وصندوق دعم أمراض الملاريا والدرن والأيدز وغيرها كثير من البرامج، وجل هذه البرامج تصرف ميزانيات بالدولار، لذا ظلت (شلليات) بعينها تسيطر على وزارة الصحة ومجموعات متواطئة ضد مجموعات أخرى، الأمر الذى يؤدى إلى الفساد المالى والفساد الإدارى فى آن واحد حسب خبراء فى مجال الصحة ، والخلافات الأخيرة بين وزير الصحة السابق محمد أبوزيد ووكيل الوزارة والتى أطاحت بكليهما خير دليل على ذلك. ويؤكد المطلعون على بواطن الأمور حدوث مشادات كلامية بين المقالين بلغت أن يقول الوكيل للوزير (ماشغلتك)، ومن قبلها كان لذات الوكيل السابق عصام الدين عبد الله خلاف مع وزيرة الدولة بوزارة الصحة السابقة سمية أكد. غير أن وزير الصحة السابق محمد أبوزيد كان قد أصدر العديد من القرارات من ضمنها اتخاذ قرارات بتحجيم الوكيل شهد بها الكثير من المتابعين .

صراع الموارد

ويقول مصدر طبى رفيع- رفض الإفصاح عن هويته- بأن الصراع سواء أكان داخل الوزارة الاتحادية او بين وزارة الصحة الاتحادية والولائية قديم وله أدوات، مؤكدًا بأن الصراع فى مجمله يدور حول الموارد والسلطة، منه التصديق للصيدليات وتحديد المسافة بين الصيدليات، هذا عدا الخلاف حول التدريب، مشيرًا إلى قرار سابق صدر بأن يكون مرتب الطبيب أكبر مرتب، وكونت لجنة لدراسة وتطبيق القرار ، مؤكدًا صدور القرار من مجلس الوزراء إبان تولى وزير الصحة بحر إدريس ابوقردة للوزارة غير أن وزارة الصحة بولاية الخرطوم رفضت تطبيق القرار، واعتبر الخبير الصحي، فى حديثه لـ(الصيحة)، بأن الخلل الإدارى موجود بكل مؤسسات الدولة خاصة فيما يتصل بالحوافز، إذ أن كثيرًا من الحوافز التى تمنح للعاملين تكون فى الغالب قيمتها أكبر من المرتب، مما يؤكد عدم قانونيتها، غير أن المؤسسات الحكومية تغطى على ذلك بإصدار منشورات لكى لا تحتكم إلى المراجع العام.

لا دعم للمرضى

ويقول وزير الصحة بولاية الخرطوم الأسبق ، د.بابكر عبد السلام، فى حديث لـ(الصيحة) أنه حتى العام 1996 لم يكن هناك دعم لأي مريض يحتاج إلى جبيرة أو أشعة أو غيره، مؤكدًا أن العلاج المجانى بدأ بتخصيص مبلغ 2 مليوني دولار كانت توزع على جميع الولايات، وأشار إلى أن العلاج المجانى مخصص فى شكل سيولة تدفع من قبل وزارة الصحة إلى الإمدادات الطبية دون تدخل من قبل الولايات، وبالتالى يتم التعامل مباشرة مع المستشفيات، غير أن بنود العلاج المجانى ظلت فى زيادة إلى أن وصلت 115 مليون دولار فى العام 1917 ويتم تأكيد استلامها من وزارة المالية، ويقول عبد السلام ان تزايد ميزانية العلاج المجانى يرجع الى استخراج النفط فى العام 2005 وتمت اضافة شريحة الحوادث والطوارئ والكلى وأدوية السرطان ومستلزمات بنك الدم وبعدها الولادة القيصرية ومرض الهيموفيليا ،وقلل الحديث عن فساد مالى لا تتجاوز قيمته الـ70 الف جنيه داعيًا إلى ضرورة الكشف عن الفساد المالى الذى وصفه بان يسبب (كسر الظهر).

لا يوجد بند

وأكد خبير إعلامى عدم صحة تخصيص حوافز للصحفين من قبل وزارة الصحة، مؤكدًا أن وزير الصحة السابق كان قد صدق بمبلغ 15 الف جنيه كما صدق بقيمة ال57 الف جنيه لسكرتير اعلامى الا ان المراجعة الداخلية لوزارة الصحة رفضت اجازة المبلغ لجهة انه لا يوجد بند لصرف تلك الحوافز، مؤكدًا أن السكرتير الإعلامى المعني عمل مع الوزير لمدة 4 أشهر لم يتقاض خلالها أى مبالغ مالية .

مطالبات بمراجعة الحسابات

من جهته أكد مدير الطب العلاجى الأسبق بوزارة الصحة بروفيسور يوسف السيسى بأن إدارات وزارة الصحة شهدت عددًا من قضايا الفساد الذى تم كشفه ومحاكمته، منه الفساد الذى حدث بالتدريب المستمر من شراء الوجبات بفواتير ثم تخضع فواتير مغايرة للمراجعة ، فضلًا عن أن رجل الأعمال المعروف صديق ودعة كان قد تبرع بأموال لتدريب القابلات بغرب السودان وحدثت فيها اختلاسات من قبل العاملين ، واعتبر السيسى بأن الفساد فى أمر السفريات أمر مؤسف واستفهم عن من أين تجنب هذه الأموال وطالب بأن تخضع وزارة الصحة للمراجعة من قبل المراجع العام.

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