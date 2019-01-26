بعد الابتعاد 13 مباراة رسمية مع الفريق الجهاز الفني للأزرق يبدأ إشراك البدلاء.. ولاء يظهر وجينارو ينتظر

الخرطوم: الصيحة

أخيرًا بدأ الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الهلال في الإفراج عن سجناء دكة البدلاء الذين لم يشاركوا مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي بواقع 7 مباريات في الدوري الممتاز و6 مواجهات في بطولتي “الكاف”، حيث أصبح الثلاثي الدولي في كشف الهلال جمعة جينارو وولاء الدين موسى ولاعب وسط منتخب الشباب مؤمن عصام بلا مشاركة بعد مرور 13 مباراة للفريق محليًا وأفريقيًا، رغم أن الثلاثي يتواجد بلا انقطاع عن التدريبات إلا أن الجهاز الفني للفريق كان يفضل بقاءهم في دكة البدلاء أحيانًا وخارج قوائم المباريات أحياناً كثيرة.

موفق يفتح الباب

أجبر لاعب الشباب موفق صديق طوال مباريات الفريق في الدوري الممتاز أجبر الجهاز الفني على أن يكون في التشكيل الأساسي لمباريات عديدة فقط كانت الإصابة قد وقفت ضده في مباريات الدورة الأولى، لكن أجبر الجهاز الفني على أن يكون في القائمة وليكون هدافًا للفريق بنهاية الدورة الأولى ووجود موفق أساسياً في الكشف الأول فتح الباب أمام بقية العناصر التي ظلت جبيسة الدكة وخارج اهتمامات المدرب إيراد الزعفوري طوال الفترة الماضية.

الإضافة للكشف الأفريقي

بمجرد نهاية الدور الأول وتأهل الهلال لمرحلة مجموعات الكونفدرالية واعتزال القائد محمد أحمد بشة أسرع المجلس في إضافة الثلاثي ولاء الدين وموفق صديق بجانب الشاب مؤمن عصام للكشف الأفريقي في خطوة جيدة تؤكد بداية الإفراج عن سجناء الدكة.

ولاء يبدأ في الظهور

سنحت الفرصة للدولي ولاء الدين موسى لاعب منتخب الشاباب ليكون في أول ظهور رسمي له مع الهلال في الموسم الحالي بعد مرور 13 مباراة رسمية وبالفعل كان ولاء في القائمة التي خاضت لقاء مريخ الفاشر الذي خسره الهلال بهدفين مقابل هدف وانتهز الجهاز الفني غياب الكنغولي امبومبو في مباراة الفريق أمس الأول ليكون الظهور الأول لولاء الدين مع الفريق الأزرق.

جمعة في الانتظار

مازال الدولي الجنوب سوداني حبيس دكة بدلاء الهلال رغم أنه من أبرز المواظبين في التدريبات، وكان تبادل الحراسة بين يونس الطيب والدولي اليوغندي جمال سالم قد حجب جينارو عن الظهور بعد مرور 14 مباراة رسمية للهلال محليًا وأفريقيًا وينتظر جينارو دوره في أن يشكل الظهور الأول مع الهلال في الموسم الحالي.

مؤمن في مهمة صعبة

رغم إضافته في الكشف الأفريقي وتواجده المستمر مع منتخب الشباب ظل لاعب وسط الهلال الشاب مؤمن عصام بعيدًا عن المشاركات في مباريات الفريق الأزرق ويتوقع أن يبدأ مؤمن في الظهور في المباريات المقبلة رغم أنه سيجد صعوبة بالغة في الدخول لتشكيلة المدرب بعد ازدحام منطقة الوسط بالعناصر الشابة.

بداية الإفراج

بدأ الجهاز الفني للهلال في الإفراج تدريجيًا عن سجناء الدكة والذين ابتعدوا لأكثر من 13 مباراة مع الفريق على المستوى المحلي والأفريقي وكان إعلان ضم الثلاثي مؤمن عصام وموفق صديق وولاء الدين للكشف الأفريقي بداية تباشير أن يفك الجهاز الفني أسر المبعدين تدريجيًا حيث بدأ أمس في التدرج في إشراك المبعدين بإدخال الدولي ولاء الدين موسى في أول مباراة له مع الفريق في الموسم الحالي للممتاز وينتظر كل من جمعة جينارو ومؤمن عصام دوره في أن يكون داخل تشكيلة الزعفوري في اللقاءات القادمة للفريق محليًا أو أفريقيًا.

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