أدى تدريبه اليوم قبل التوجه إلى الجزائر بعثة المريخ تغادر إلى الجزائر على الخطوط المصرية برئاسة عبد المنعم النذير

الخرطوم:عوض العبيد

أدى فريق الكرة بنادي المريخ مساء أمس الجمعة، مرانه الرئيسي قبل السفر إلى الجزائر، وذلك لملاقاة بطلها المولودية على بطولة زايد للأندية العربية الأبطال، في الحادي والثلاثين من هذا الشهر، وشارك في المران كل اللاعبين الذين ينوي الجهاز الفني صحبتهم وسفرهم إلى الجزائر، كما عاد اللاعب سيف تيري وأمير كمال ومحمد عبد الرحمن وخالد النعسان للمشاركة في المران، وأكدوا الجاهزية للسفر إلى الجزائر.

اللواء يترأس البعثة

أكد سيادة اللواء حقوقي عبد المنعم النذير، أنه تم اختياره ليكون رئيساً لبعثة الجزائر الظافرة بإذن الله، وقال: ستغادر البعثة صباح اليوم السبت على أن تصل بالأحد ويؤدي الفريق مراناً هناك على ملعب المباراة قبل الحادي والثلاثين من هذا الشهر. كما أكد النذير أن البعثة سيكون قوامها عشرون شخصاً وتتكون البعثة من حوالي 34 فرداً بمن فيهم الجهازان الفني والإداري وتقرر أن تغادر بعثة فريق الكرة بنادي المريخ إلى الجزائر على متن الخطوط المصرية على أن يعود الفريق عقب المباراة مباشرة..

بكري المدينة والخبر الحزين

تأكد للجميع بعد التصريحات النارية التي أدلى بها مدرب الفريق عن مهاجم الفريق بكري عبد القادر وعن عدم تعافيه أو استفادته من الفترة الطويلة التي أمضاها مستشفياً بالإمارات، وأكد حاجة اللاعب إلى التدخل الجراحي وأنه عاد من نقطة الصفر، ومن حيث بدأ مراحل العلاج في رحلة طويلة لغياب اللاعب وابتعاده رغم حاجة الفريق الماسة إليه وإلى مشاركاته مع المجموعة، حيث أنه اللاعب صاحب الخبرة الكبيرة في الفرقة الحالية وكان اللاعب مرشحًا لتكون أنظار كل القارة وكل من يتابع البطولة العربية أن تنصب عليه، إلا أن الأقدار جاءت عكس ما يتمنى اللاعب أو الجهاز الفني أو حتى جماهير النادي التي انتظرت اللاعب طويلاً.

محمد عبد الرحمن يأمل

يأمل مهاجم الفريق محمد عبد الرحمن في أن يحقق فوزًا في مباراة الجزائر يعود عليه بالنفع الكبير من خلال مسيرة احترافية جديدة ينشدها اللاعب وكان قد سافر إلى الجزائر بحثاً عنها ولم تتضح الرؤية بعد في توفيقه أو عدم ذلك في إيجاد العرض المناسب له في التسجيلات المقبلة، على كل الفائدة الكبيرة التي تنتظر المريخ من الأحداث التي حامت كثيراً حول اللاعب قد تجعله يؤدي بما فوق طاقته حتى يتحصل على العرض الجيد في الفترة المقبلة، وكانت الأنباء المتواترة عن دخول عدد كبير من الأندية العربية في محاولة الظفر بخدماته ونيل وده، وعن نفسه أكد محمد عبد الرحمن تفضيله الدوري الجزائري من واقع قربه إلى الدوريات الأوروبية ومعرفة الناس به ومتابعته، وكذلك ما كان قد حققه اللاعب من التباري مع الأندية الجزائرية مما منحه التعرف على الكثير من اللاعبين وطرق وأساليب اللعب في الدوريات الجزائرية، وألمح إلى أنه الأقرب إلى نفسه.

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