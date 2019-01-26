ارتفاع قتلى التظاهُرات إلى "30" شخصاً الشرطة :متفلتون اعتدوا على ممتلكات خاصة ونهبوا محلات بمحلية أم بدة

الخرطوم: الصيحة

كشفت الشرطة عن القبض على متهم بحوزته مسدس، حاول استخدامه في التظاهرات التي وقعت أمس الأول، ومتهم آخر يقود عربة “أكسنت” مجهزة بأجهزة إرسال بعيدة المدى، وأشارت إلى أنها استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمهرات غير مشروعة في أنحاء متفرقة بولاية الخرطوم، فضلاً عن تجمعات في ولايات أخرى، فيما أشارت إلى ارتفاع عدد قتلى التظاهرات بمختلف لايات السودان إلى “30” شخصاً، بعد إعلان النيابة العامة أمس الأول بلوغ عدد القتلى “29” أحدهم قُتل في تظاهرات “الخميس” بأم درمان.

وأكد اللواء شرطة دكتور هاشم علي عبد الرحيم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة في تصريح صحفي لـ”سونا” أمس أن مجموعة متفلتة اعتدت في ساعة متأخرة من مساء أمس على ممتلكات خاصة أثناء تجمهرات غير مشروعة بمحلية أم بدة وقامت بممارسة النهب والسلب وتهشيم السيارات.

وقال إن القوات الشرطية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات غير مشروعة بولاية الخرطوم وولايات أخرى.

وقال أن الشرطة سجلت حالتي وفاة بولاية الخرطوم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفتح بلاغين تحت المادة (٥١) إجراءات وجاري التحري تحت إشراف النيابة.

وأكد أن البلاد لم تشهد أمس “الجمعة” أي تجمهرات عدا بعض التجمعات غير المشروعة ومحدودة العدد في ولاية الخرطوم وبعض الولايات الأخرى وتم تفريقها وفقا للقانون.

وقال أن مجموعة متفلتة اعتدت في ساعة متأخرة من مساء أمس على ممتلكات خاصة أثناء تجمهرات غير مشروعة بمحلية أم بدة وقامت بممارسة النهب والسلب وتهشيم السيارات. مشيراً إلى أن الشرطة ألقت القبض على عدد من المتهمين، ودونت في مواجهتهم بلاغات تحت المواد ٧٧/٦٩/٦٧ من القانون الجنائي (إثارة الشغب والإزعاج والإخلال بالسلامة العامة).

كما قامت مجموعة أخرى بنهب صيدلية الحكمة بشارع الثورات واعتدت على أحد العاملين بالصيدلية مسببة له الأذى وقامت بتحطيم الحواجز الزجاجية وسرقت مبالغ مالية وكمية من الأدوية جاري البحث للقبض على المتهمين ودون بلاغ تحت المادة ١٧٥ من القانون الجنائي (النهب) بقسم أم بدة شمال.

وأشار إلى أن حي الهجرة بمحلية أم درمان شهد حادثاً مرورياً بين عربة كورلا صالون وعربة لاندكروزر تتبع لجهاز الأمن والمخابرات وركشة مما أدى لإصابة قائد المركبة الصالون وستة من طاقم العربة اللاندكروزر وتم إسعافهم لتلقي العلاج وفتح بلاغ بالرقم ٤٦٥ تحت المواد ٦٦/٦٢ القيادة بإهمال وتسبيب الأذى والتلف بقسم شرطة مرور أم درمان والشاكي في البلاغ سائق العربة الكورلا هشام محمد بخيت .

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