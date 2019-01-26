الكاروري يُحذّر من حدوث فوضى بالبلاد وفقدان الدولة بسبب تداعيات التظاهرات

الخرطوم: عبد الهادي عيسى

حذّر إمام وخطيب مسجد الشهيد، الشيخ عبد الجليل النذير الكاروري من تداعيات الاحتجاجات والتظاهرات التي يمكن أن تُفضي لفوضى بالبلاد وفقدان الدولة، وأشار إلى الدمار الذي طال عدداً من دول الجوار وبلاد الشام واليمن جراء الاحتجاجات، وقال إن الدعوات الاستئصالية التي تبنّتها الاحتجاجات ستؤدي لحرق البلاد.

وقال في خطبة الجمعة بمسجد الشهيد بالخرطوم أمس، نخشى أن نفقد الدولة بسبب هذه التظاهرات، وأضاف: “فقدان الدولة أمر خطير، كما نشاهد الآن البلاد التي كنا نتغنى بها في اليمن والشام”، ودعا إلى التمسك بالحوار والوصول لخطة راشدة في التداول السلمي للسلطة، مستنكراً الدعوات الاستئصالية من الذين يتبنون خط المظاهرات والاحتجاجات، وتابع: “شعارات الاستئصال هي التي تؤدي لحرق البلاد”. قاطعاً بأن منهج الشورى والتفاوض هو الذي يؤدي إلى السلام بالبلاد، مطالباً بضرورة تذكر أن الجنوب لم ينفصل بسبب الدين والعرق وإنما بسبب السياسة، والآن هنالك أكثر من ثلاثة ملايين من مواطني دولة جنوب السودان لجأوا للشمال إبان الحرب.

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