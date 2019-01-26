الخرطوم : مشاورات لإستئناف الحوار الثنائي مع واشنطن

كشفت مصادر دبلوماسية بوزارة الخارجية عن مشاورات بين السودان وواشنطون لإستئناف الحوار بهدف رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال المصادر في تصريح بحسب (smc) إن المفاوضات ستستصحب رفع الحصار الكلي عن السودان ، مشيراً إلي إنهم أكدوا على إحترام حقوق الإنسان والعمل علي حماية المواطنين.
وتوقع المصدر إعلان إستئناف الحوار قريباً عقب المشاورات الجارية بين الطرفين لافتاً إلي تجاوب كبير بين الطرفين في العديد من القضايا التي تم تداولها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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