نهر النيل والصناعة توقعان اتفاقاً لتنشيط التجارة الحدودية

توقع والي ولاية نهر النيل، حاتم الوسيلة السماني، أن تحقق الولاية طفرات إنتاجية عالية في المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية، ووقعت الولاية مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة، في مجال تجارة الحدود وتنشيط النقاط الجمركية والربط الشبكي وتنشيط الجمعيات التعاونية.

وأضاف الوسيلة أن المذكرة تصب في مصلحة العمل الاقتصادي بالولاية، بزيادة الصادرات وبالتالي زيادة الواردات من العملات الحرة، إلى جانب أن الاتفاقية تسهم في تنشيط التجارة والصناعة والاستثمار مع جمهورية مصر العربية الشقيقة .

وأعلن الوالي عن نجاح زراعة محصول الثوم بالولاية في منطقة بربر بإنتاج 50 ألف طن، ما يؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي . وقال الوالي طلبنا من وزارة الصناعة والتجارة إيقاف استيراد الثوم من جمهورية الصين والاكتفاء بالمنتج المحلي ذي الجودة العالية.

وفي مجال تنشيط الجمعيات التعاونية، أكد الوالي أن عدد الجمعيات التعاونية بالولاية يبلغ أكثر من 600 جمعية تعاونية تم الاتفاق فيها مع الوزارة أن يتم التصديق على عشر سلع غذائية أساسية من المصانع مباشرة إلى المستهلكين، مما ينعكس إيجاباً على تخفيض الأسعار وتقليل الضائقة المعيشية على المواطنين .

وقال وزير الدولة بوزارة الصناعة والتجارة، أبوالبشر عبدالرحمن، بحسب سونا – إن المذكرة تفعّل نقطة التجارة السودانية من أجل الترويج للصادرات المنتجة بولاية نهر النيل، مؤكداً أن الولاية معطاءة في كل المجالات الزراعية والحيوانية والمعدنية وهي منتجات ذات ميزات تفضيلية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)