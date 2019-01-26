سوريا.. 42 قتيلاً في قصف التحالف لآخر معاقل داعش

أسفر قصف صاروخي للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، استهدف آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، عن مقتل 42 شخصاً، بينهم 13 مدنياً، حسبما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" اليوم السبت.

ويدعم التحالف الدولي قوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي تشن منذ سبتمبر 2018 هجوماً برياً ضد الإرهابيين في هذا الجيب الأخير لداعش في محافظة دير الزور غير البعيدة من الحدود العراقية.

وذكر المرصد أن قصفاً صاروخياً للتحالف الدولي استهدف في وقت متأخر الجمعة منازل في أراض زراعية قرب بلدة الباغوز، ما أسفر عن مقتل 42 شخصاً، بينهم 13 مدنياً.

وبين القتلى سبعة سوريين من تنظيم داعش، إضافة إلى ثلاثة أطفال، بالإضافة إلى ستة عراقيين غير مقاتلين، بحسب المرصد.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من التحالف الذي سبق أن صرح أنه يتفادى استهداف المدنيين في عملياته.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "أن الإرهابيين يستخدمون هذه المنطقة لشن هجماتهم المضادة".

وعلى الرغم من الهجمات المضادة التي شنّها التنظيم، أحرزت قوات قسد تقدماً سريعاً في الأسابيع الأخيرة وتمكّنت من السيطرة على القسم الأكبر من آخر جيوب التنظيم في المنطقة.

وفشل تنظيم داعش الخميس في استعادة بلدة الباغوز في هجوم مضاد، ما أدى إلى مقتل نحو 50 مقاتلاً من الجانبين، وفرار آلاف الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، نحو الأراضي التي تسيطر عليها قسد، وفقاً للمرصد.

وتشكل المعارك ضد داعش مؤشراً إلى طبيعة النزاع المعقد في سوريا الذي تسبب منذ اندلاعه في عام 2011 في مقتل أكثر من 360 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبني التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.