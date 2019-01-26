اليمن.. قصف حوثي يقتل 7 نازحين في مخيم بحجة

أفادت وسائل إعلام، بأن ميليشيات الحوثي ارتكبت،صباح اليوم السبت، مجزرةً جديدة خلفت 7 قتلى من النازحين، بعد قصف مخيمهم في حرض بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن.
ووفقاًَ لمصادر إعلام محلية، خلف القصف أيضاً وفق "عدن تايم" اليمني اليوم السبت، 22 جريحاً.
ونقل الموقع عن مصادر مطلعة، أن عدد "الضحايا مرشح للزيادة بسبب الإصابات البالغة للجرحى".
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