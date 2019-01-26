سوريا: تركيا مستمرة في خرق اتفاقية "أضنة"

اتهمت الحكومة السورية تركيا بانتهاك اتفاق "أضنة" الذي وقع بين البلدين في يوليو عام 1998، بشأن مكافحة الإرهاب، والانتشار العسكري على الحدود بين البلدين. وأكدت دمشق أنها لا تزال ملتزمة بالاتفاق، رغم الانتهاكات التركية له.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم السبت، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية السورية قوله، إن "سوريا، وبعد ما يتم تداول حول اتفاق التعاون المشترك بينها مع تركيا، وبعد التصريحات المتكررة وغير المسؤولة من قبل النظام التركي حول النوايا العدوانية التركية في سوريا، تؤكد سوريا أنها ما تزال ملتزمة بهذا الاتفاق والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الاٍرهاب بأشكاله كافة من قبل الدولتين".

وأضاف المسؤول: "إلا أن النظام التركي، ومنذ عام 2011، كان وما يزال يخرق هذا الاتفاق، عبر دعم الاٍرهاب وتمويله وتدريبه وتسهيل مروره إلى سوريا، أو عبر احتلال أراضي سوريا من خلال المنظمات الإرهابية التابعة له، أو عبر القوات المسلحة العسكرية التركية بشكل مباشر".

وتابع، بالتالي فإن سوريا "تؤكد أن أي تفعيل لهذا الاتفاق يتم عبر إعادة الأمور على الحدود بين البلدين كما كانت، وأن يلتزم النظام التركي بالاتفاق ويتوقف عن دعمه وتمويله وتسليحه وتدريبه للإرهابيين، وأن يسحب قواته العسكرية من المناطق السورية التي يحتلها، وذلك حتى يتمكن البلدان من تفعيل هذا الاتفاق الذي يضمن أمن وسلامة الحدود لكليهما".

وأعطى اتفاق "أضنة" تركيا حق ملاحقة عناصر "حزب العمال الكردستاني" لعمق 5 كيلومترات في شمال سوريا.