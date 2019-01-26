استقالة نواب حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل من البرلمان والمجالس الولائية

تقدم نواب حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل بإستقالاتهم من البرلمان والمجالس التشريعية الولائية، ومن المتوقع أن يحيل رئيس الهيئة التشريعية القومية "ابراهيم احمد عمر" استقالاتهم، الى لجنة العدل والتشريع توطئة للبت فيها.

وقالت الدكتورة "نادية مصطفى" رئيسة المكتب السياسي لحزب الامة، ان نوابهم دفعوا بالاستقالات من البرلمان في أعقاب المذكرة التي دفعت بها القوى الوطنية للتغيير والخاصة بتنحي الحكومة وحل البرلمان.

وأضافت أن نواب الحزب في المجالس التشريعية بولايات الخرطوم والنيل الأزرق وشمال كردفان قد تقدموا باستقالتهم تماشياً مع القرار الذي اتخذه الحزب بالانسحاب من الحكومة في كافة المستويات.

يشار الى أن حزب الامة حاز على مقاعد في البرلمان القومي والبرلمانات الولائية بالتعيين من الرئيس عمر البشير انفاذا لمخرجات الحوار الوطني، حيث تمثل في المجلس الوطني بثلاثة نواب، الى جانب عضو في مجلس الولايات ونائبين في المجلس التشريعية بكل من النيل الأزرق وشمال كردفان.