فضيحة لـ"مسئول قطري سابق".. ماذا حدث؟

أكدت محكمة بريطانية أن رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم طلب عمولة شخصية من بنك باركليز. ونشرت صحيفة "فايننشال تايمز" وقائع محاكمة "باركليز" وكشفت تورط رئيس الوزراء القطري الأسبق بطلب عمولة. وقال مدير في بنك باركليز للمحكمة إن "رئيس الوزراء القطري السابق طلب العمولة لتأمين استثمار قطري بالبنك". وتبين أمام المحاكمة التي جرت الاربعاء الماضي أن مسؤولا بارزا في بنك باركليز دفع رسوما سرية إلى قطر قيمتها 322 مليون جنيه استرليني خلال الأزمة المالية التي مر بها البنك.

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