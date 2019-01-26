ننشر خريطة ميادين اعتصامات الثوار غدا

دعا تجمع المهنيين السودانيين، في بيان مشترك إلى اعتصامات شاملة غدا الأحد27 يناير.

وقال التجمع في بيانه إن الشعب العبقري أثبت أنه قادر على التفوق حتى على نفسه، وها نحن نراهن على أنفسنا وعلى بسالة شعبنا لنعلن لكم المواكب الداخلية في الأحياء والفرقان، والتي تتجمع جميعها للاعتصام في الميادين والساحات.

هذا وتنطلق المواكب والاعتصامات في الميادين من الساعة 3 عصراً إلى الساعة 6مساءً.

ووضع التجمع قائمة للميادين التى سيتم الاعتصام بها، مشيرًا إلى أنه في حال كان هنالك صعوبة في الوصول إلى الميادين التي المذكورة فعلى الثوار اختيار ميادين تنطبق عليها المواصفات التالية:

- أن يكون الميدان المختار في وسط الحي.

- أن يفتح الميدان على 4 شوارع.

- أن لا يكون مطلاً على شارع رئيسى.

- أن يسهل الدخول إلى الميدان والانسحاب منه.

وجاءت خريطة ميادين الاعتصام المعتمدة كالتالى:

الخرطوم:

- بري الدرايسة

- ميدان الهلال، الديم

- ميدان نادي جبرة، جبرة

- ميدان الاعتصام، الصحافة غرب منزل الشهيد محجوب

- ميدان الشجرة، الشجرة

- ميدان الأزهرى مربع 7 غرب سوبر ماركت إستنبول، الأزهري

الكلاكلات:

- ميدان ترهاقا، الكلاكلة صنقعت

- ميدان رابطة القبة، الكلاكلة القبة

أم درمان

- ميدان الأنصار

- ميدان دلوق، أبروف

أمبدة

- ميدان المولد

- ميدان النجم الأحمر، أمبدة الراشدين

- ميدان الرميلة، الحارة الأولى

كرري:

- ميدان المولد، الحارة 8

- ميدان محجوب شريف، الحارة 21

شرق النيل:

- ميدان أم دوم

- ساحة الاعتصام، الجريف شرق

- ميدان سوق 6

- ميدان المولد، دار السلامة المغاربة

بحري:

- ميدان العامل، حلة خوجلي

- ميدان مربع 9، الصافية شمال

- ميدان منزل الشهيد د. بابكر بكافوري

- ميدان نبتة، السامراب.