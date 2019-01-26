نقيب المحامين السوريين: الوضع مناسب لعودة اللاجئين

طمأن نقيب المحامين السوريين نزار سكيف، اللاجئين السوريين بأن الوضع الأمني في سوريا مناسب لعودتهم إلى الوطن بأمان، مؤكداً إن الحدود الأردنية السورية مفتوحة بالكامل، وإنه يمكن لأي لاجئ سوري العودة إلى وطنه الآن.

وأضاف سكيف، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع نقيب المحامين الأردنيين مازن رشيدات، في مقر النقابة بعمّان، اليوم السبت، أن "السفارات السورية في الخارج تقوم بتسهيل عودة اللاجئين بطلب من القيادة العليا السورية"، مبيناً أن "الحدود اللبنانية السورية مفتوحة، وهناك مظاهر عديدة لعودة اللاجئين السوريين من لبنان".

لكن سكيف الذي أكد عدم وجود محكمة أمن دولة في سوريا، شدد في ذات الوقت على أن "من حق الدولة السورية محاسبة من ارتكب جريمة إرهاب بحق مؤسسات ومجتمع سورية فقط".

وانتقد نقيب المحامين السوريين، المنظمات الدولية، التي قال إنها "تستثمر سياسياً واقتصادياً وأمنياً موضوع اللاجئين السوريين".

وقال سكيف إن "الزيارات المتبادلة لنقابيين ونواب من كلا البلدين، هي مقدمة للمزيد من تطوير العلاقات بين عمّان ودمشق، لإعادة العلاقات الثنائية كما كانت في عهد سابق".

وهو ما أكد عليه نقيب المحامين الأردنيين، بقوله إن" الزيارات المتبادلة لنقابيين ونواب، تحمل معاني سياسية تتعلق بعودة الدفء إلى العلاقات بين البلدين الشقيقين".

يشار الى أن وفداً من نقابة المحامين السوريين يزور عمان حالياً، بينهم عدداً من أعضاء مجلس الشعب السوري.