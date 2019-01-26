"عبدالحي": الفساد والظلم اضطر الناس لـ"الرشوة"

وأكد أن المتظاهرين لم يخرجوا لأنهم مُنعوا من التبغ أو تعاطي الشيشة أو التنزه والتجوال بشارع النيل.
وأفتى في خطبة الجمعة بأن عمل المسؤولين وأقربائهم في التجارة لا يجوز في شرع الله ولا الدول التي تحترم قوانينها لأنه ينمي مصالح المسؤول وثرواته على حساب مصالح المسلمين.
ووصف تصريحات بعض المسؤولين بأنها تفتقر للتفكير الصحيح وعدم تطابقها مع الواقع.
وانتقد تصريحات حكومية قالت إن الشباب خرجوا غاضبين وكفروا بالدولة لأنها ضيقت عليهم وأغلقت محلات الشيشة ومنعتهم من التنزه والتجوال بشارع النيل.واعتبر عبد الحي أن الحديث غير صحيح ولا يوافق الواقع ولا يصدقه الحال ولا عاقل، مؤكداً أن المتظاهرين لم يخرجوا لأنهم منعوا من التبلغ أو تعاطي الشيشة.
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