محكمة بريطانية تؤكد تورط رئيس وزراء قطر السابق في قضية بنك باركليز

كشفت محكمة بريطانية، عن جريمة رشوة بحق رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، تحت مسمى "عمولة" .

وقالت المحكمة بحسب قناة العربية الإخبارية، أن رئيس الوزراء القطرى السابق حمد بن جاسم، طلب عمولة شخصية من بنك باركليز، وذلك لتأمين استثمار قطرى بالبنك.

وفي وقت سابق، قال مدعي مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، للمحكمة التي تحاكم الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز جون فارلي وثلاثة من كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين بتهمة الاحتيال، إن قطر لم تتورع عن أي عمل لتحقيق مرادها في الوقت الذي كابد فيه البنك لدعم ميزانيته إبان الأزمة المالية.

وفي رسالة قرأها ممثل الادعاء، إدوارد براون، في ثاني أيام النظر في القضية بمحكمة ساوثوارك كراون، قال ريتشارد بوث، المدير السابق في بنك باركليز الذي يخضع للمحاكمة بتهمة الاحتيال لرئيسه يوم 28 مايو 2008 "بدون المليار (جنيه إسترليني)، على أقل تقدير، التي أتت من قطر لكنا في عداد الموتى".

وقال براون إنه عندما قالت قطر إنها قد تستثمر ما لا يقل عن مليار جنيه استرليني في مايو أيار 2008، سادت حالة من السرور بالبنك في البداية.

وأضاف براون أن محاولة هيكلة هذه الصفقة كانت مشكلة، لأنه يجب عرض نفس الشروط على جميع المستثمرين.

ووفقا للادعاء فقد أخفى هؤلاء المصرفيون عن الوثائق الرسمية رسوما سرية بقيمة نحو 322 مليون إسترليني دفعت إلى المستثمرين القطريين مع سعيهم جاهدين لتلبية مطالبهم الصعبة.