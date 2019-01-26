رغم التظاهرات.. هؤلاء زاروا السودان (تقرير)

رغم الاحتجاجات التي تشعل السودان خلال الفترة الحالية، زار عدد من المسئولين العرب السودان وعقدوا مباحثات مع المسئولين.

يذكر أن السودان يشهد احتجاجات شعبية منذ أكثر من شهر، اقتصرت مطالب المحتجين فيها على تحسين أوضاعهم الاقتصادية، لكنها تحولت إلى مطالبة برحيل السلطة.

فأنهى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الأردني الفريق الركن محمود فريحات، زيارة استغرقت عدة أيام إلى الخرطوم، وفقا للإعلام العسكري السوداني في بيان.

وقال البيان: "اختتم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش العربي الأردني الفريق الركن محمود فريحات والوفد المرافق له زيارتهم للبلاد.. وكان في وداعه بمطار الخرطوم مساء اليوم رئيس الأركان المشتركة الفريق أول دكتور ركن كمال عبدالمعروف الماحي".

وأوضح أن رئيس الأركان الأردني وصل إلى السودان قبل أيام قام خلالها بمباحثات مشتركة مع نظيره رئيس الأركان المشتركة تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك في كافة المجالات ووصفت بالناجحة والمهمة إلي جانب لقائه رئيس الجمهورية ووزير الدفاع".

كما دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل وفد وزاري سعودي إلى السودان، بتوجيهات من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بهدف دعم البلد الذي يشهد احتجاجات منذ أكثر من شهر، والتضامن معه في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها، وقد كان باستقباله الرئيس السوداني عمر البشير.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد بين عبد الله القصبي قوله: "زيارة الوفد للسودان جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السودان وزيادة التبادل التجاري وكشف عن خطة عمل واضحة وزيارة لاحقة لرجال أعمال سعوديين للسودان في هذا الصدد".

وأشار الوزير السعودي إلى أن الملك سلمان يرى أن أمن السودان أمن للسعودية و"استقراره استقرارا لها"، ولفت القصبي إلى أن المملكة لن تتأخر بدعم السودان، تقديرا لجهود السودانيين في مجال التعليم بالسعودية.

وكشف الوزير السعودي أن المملكة قدمت أكثر من 23 مليار ريال كقروض لدعم المشاريع التنموية في السودان، 8 مليارات منها كانت خلال السنوات الـ4 الماضية، ونوه إلى أن ذلك كان من "باب الواجب".

وضم الوفد السعودي الذي استقبله البشير، كلا من القصبي ووزير النقل نبيل العامودي ووزير الدولة للشؤون الأفريقية أحمد قطان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.