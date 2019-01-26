وبعثت الأحداث الرعب في سكان المدينة وخيم الخوف على المواطنين، وأعلنت حكومة الولاية في بيان سابق سقوط قتيل من جهاز الأمن وجرحى جراء الاشتباكات .
وقال الولاي إن الإحداث التي وقعت عابرة ومحدودة وتم تجاوزها، وبعث باتهامات لجهات لم يسمها باستغلال الحادثة وفقا لإجندتها وبث الشائعات.
وأكد عودة الهدوء للمدينة وممارسة المواطنين نشاطهم في جميع المواقع.هذا وقد رصدت " اخبار الخليج 365 365"، إزالة كافة الحواجز من الشوارع بعد إغلاقها بسبب الحادثة الأخيرة خاصة علي "الكورنيش"، بعد عودة الحياة لطبيعتها.
كانت هذه تفاصيل خبر البحر الاحمر تعلن انهاء ازمة " الجيش والامن" في بورسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.