البحر الاحمر تعلن انهاء ازمة " الجيش والامن" في بورسودان

أعلن والي البحر الأحمر، الهادي محمد علي، رسمياً عن أنهاء أزمة اشتباكات بين منسوبي من القوات المسلحة وقوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني في مدينة بورتسودان، خلفت قتيلاً من افراد الامن خلال الاسبوع الماضي.

وبعثت الأحداث الرعب في سكان المدينة وخيم الخوف على المواطنين، وأعلنت حكومة الولاية في بيان سابق سقوط قتيل من جهاز الأمن وجرحى جراء الاشتباكات .

وقال الولاي إن الإحداث التي وقعت عابرة ومحدودة وتم تجاوزها، وبعث باتهامات لجهات لم يسمها باستغلال الحادثة وفقا لإجندتها وبث الشائعات.

وأكد عودة الهدوء للمدينة وممارسة المواطنين نشاطهم في جميع المواقع.

هذا وقد رصدت " اخبار الخليج 365 365"، إزالة كافة الحواجز من الشوارع بعد إغلاقها بسبب الحادثة الأخيرة خاصة علي "الكورنيش"، بعد عودة الحياة لطبيعتها.