ثورة المساجد ضد "إخوان" السودان

انفجر المصلون غضبا بمسجد مدينة الكاملين العتيق، بوسط السودان، وقاموا بطرد الإمام الذي كان يتحدث في خطبة "الجمعة" الماضية عن أن الخروج إلى الحاكم حرام، واختاروا أحدهم ليؤم المصلين.

هذا المشهد أصبح يتكرر كثيراً منذ اندلاع الاحتجاجات في السودان، ليهدد أخر قلاع الإسلام السياسي الذي يستغل المساجد لتثبيت أركان سلطة الإخوان في الحكم، والوقوف ضد الثورة الغاضبة التي تجتاح البلاد.

وفي مسجد أخر بوسط الخرطوم، بدأ المصلين في الانفضاض عندما طالبهم الامام بالصبر على الحكومة، ليجد نفسه يؤم قلة قليلة.

قبل ثلاثة أسابيع وقف أحد المصلين يخاطب إمام مسجد سيد المرسلين، الشيخ السلفي عبدالحي يوسف، ويطالبه بقيادة التظاهرات في الشارع، ووجد حديثه تجاوبا كبيراً من المصلين الذين هتفوا داخل المسجد بسقوط نظام البشير.

وفي مسجد ود البخيت بمدينة امدرمان طلب المصلين من الامام اقامة صلاة الغائب على الشهداء الذين قتلوا في التظاهرات، رفض بحجة عدم وجود دليل فطردوه خارج المسجد واقاموا الصلاة الغائب.

كما قام المصلون بمسجد ضاحية الطائف بالخرطوم بطرد احد قيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الذي اراد أن يتحدث عقب الصلاة عن حرمة التظاهرات.

وفي ضاحية بري التي تشهد أكبر التظاهرات، واعتداءات على المساجد بالغاز المسيل للدموع، نادى الائمة "حي على الثورة"، وحثوا سكان الحي للخروج والدفاع عن بيوت الله وعن انفسهم تجاه بطش السلطات.

ورفض الكثير من ائمة المساجد قتل المتظاهرين السلميين العزل، وانتهاك حرمات البيوت، والضرب والتعذيب الذي يتعرض له المواطنين، من قبل السلطات الأمنية.