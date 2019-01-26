تعرف علي موقف الوطني من تصريحات المهدي الجديدة

سخر المؤتمر الوطني من تأييد رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، للاحتجاجات ومطالبته برحيل النظام، وقال ان "المهدي يريد أن يركب موجة الاحتجاجات والثورة بعد تردد طويل ووصفه لها بأوصاف كثيرة ظلت مثار سخرية لدى الشعب السوداني".

ومن جانبه نائب رئيس قطاع التنظيم بالمؤتمر الوطني حمدي سليمان "لا رحيل لنظام مجددا، وأي تغيير في يد الشعب عبر صناديق الاقتراع".

وأعرب عن اندهاشه من توقيع المهدي على وثيقة مع تجمع مجهول القيادات لم ينتخبهم أحد وأهدافه إقصائية وخطابه مثير للكراهية، على حد وصفه.

دعا زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، إلى رحيل النظام وتشكيل حكومة انتقالية، مطالبا قوات الأمن بعدم الانجرار إلى سفك دماء المتظاهرين.