الشعبي يدعو البشير لسحب تعديلات الدستور حول ترشحه

طالب القيادي بالمؤتمر الشعبي، المحامي بارود صندل، وعضو تشريعي ولاية الخرطوم رئيس الجمهورية عمر البشير تقديم مبادرة بسحب التعديلات الدستورية التي دفعت للبرلمان المتعلقة بترشيحه، بحيث يعلن عن عدم ترشحه للرئاسة مجدداً . وأكد بأن الحكومة بشكلها الحالي لا تستطيع مكافحة الفساد. وتوقع صندل وفقاً لـ"الوطن" بإستقالاتهم عن المؤتمر الشعبي حالما هدأت الأحوال .

وتوقع صندل وفقاً لـ"الوطن" بإستقالاتهم عن المؤتمر الشعبي حالما هدأت الأحوال .

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