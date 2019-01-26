قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إن فرنسا مستعدة للاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، رئيساً لفنزويلا في حال عدم الدعوة إلى إجراء انتخابات خلال 8 أيام.
وكتب ماكرون في تغريدة تزامناً مع إعلان أصدره رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في الاتجاه ذاته أنه "بدون الإعلان عن إجراء انتخابات في غضون 8 أيام، سنكون مستعدين للاعتراف بغوايدو رئيساً مكلفاً لفنزويلا، من أجل بدء عملية سياسية"، مضيفاً "نحن نعمل مع شركاء أوروبيين".
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: مستعدون للاعتراف بجوايدو رئيساً لفنزويلا خلال 8 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.