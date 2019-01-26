ماكرون: مستعدون للاعتراف بجوايدو رئيساً لفنزويلا خلال 8 أيام

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إن فرنسا مستعدة للاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، رئيساً لفنزويلا في حال عدم الدعوة إلى إجراء انتخابات خلال 8 أيام.

وكتب ماكرون في تغريدة تزامناً مع إعلان أصدره رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في الاتجاه ذاته أنه "بدون الإعلان عن إجراء انتخابات في غضون 8 أيام، سنكون مستعدين للاعتراف بغوايدو رئيساً مكلفاً لفنزويلا، من أجل بدء عملية سياسية"، مضيفاً "نحن نعمل مع شركاء أوروبيين".