جهاز الامن: تصريحات سالبة لمسؤولين أثرت في الأزمة

وأفصح ميرغني في لقاء لحوار الكيانات والرموز الثقافية، وفقاً لـ"الإنتباهة" لأول مرة عن مراجعة كل الفيديوهات الخاصة بالتظاهرات، للتأكد من مطلقي الرصاص على المتظاهرين .
وقال إن هناك خلايا بالمدن تقوم بتأجيج التظاهرات وتشوه صورة الرئيس البشير، وتستهدف الأجهزة الأمنية وممتلكاتها وفق قوله .
وذكر ميرغني أن نسبة إضراب الأطباء لم تتجاوز 21% وانحسرت الى 6% وتتجه نحو الانحسار النهائي، وأطلق أتهامات مباشرة للمعارضة بالداخل والخارج بتأجيج المظاهرات .
وأشار ميرغني الى أن غياب الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج ادى الى مشاركة منسوبين للحزب في الاحتجاجات ورأى أن هناك مؤشرات أدت الى الاحتجاجات منها مؤشرات الخروج من الأزمة الاقتصادية مما دعا جهات خارجية وداخلية للعمل على خروج التظاهرات.وأعلنت النيابة العامة يوم الخميس الماضي عن ارتفاع شهداء الاحتجاجات الى (29) شهيداً، وبالمقابل تعهد النائب العام بحماية أي شاهد يدلي بأقواله حول وقائع القتل التي شهدتها التظاهرات.
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