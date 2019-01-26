مسؤل حكومي: " تاني مافي محاباة لقريب أو بعيد"

تأسف وكيل وزارة الزراعة والغابات، عمر مصطفى لوقوف المواطنين في صف الخبز، ساخراً من خطوة أستيراد (الثوم) في وقت تمتلك البلاد موارد ضخمة، وقال(نحن الآن جئنا برؤية البكور واستخدام التقانة والمتابعة الشفافية ..وتاني مافي محاباة لقريب أو بعيد).
كشف مصطفى، عن أتجاه الوزارة لنزع بعض المشاريع الاستثمارية التي تم تمليكها لـ(99) عاماً، لا سيما غير المستغلة، وقال ينبغي أن تضع الوزارة شروطاً قبل أن تتخذ الخطوة.
وأعلن عن أتجاه للنظر في أراض ملكتها حكومات سابقة، وأضاف هنالك خلل إداري الى استغلال مثل هذه الأراضي الموروثة من قبل تلك الحكومات لأفراد في الدولة مستمرة حتى الآن، (في ناس لا دايرين يزرعوا ولا يخلوا الآخرين يزرعوا).
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