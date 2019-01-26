بعد زيارته لقطر.. البشير يبحث في الكويت التعاون الثنائي وأزمة الخليج

أعلنت الحكومة السودانية، عن زيارة مرتقبة للرئيس السوداني عمر البشير، إلى الكويت، موضحة أن الزيارة تأتي في إطار جولة إلى دول عربية بدأها بزيارة قطر.

وقال وزير الإعلام والاتصالات، المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، بشارة جمعة أرور، في تصريح لـ"المركز السوداني" للخدمات الصحفية، أمس الجمعة، إن زيارة البشير إلى الكويت تأتي في إطار التنسيق المشترك في كافة القضايا الإقليمية والعربية خاصة القضايا التي تهم المنطقة، مشيرا إلى أن الزيارة تناقش العلاقات الثنائية بالبلدين والمبادرة الكويتية لحل الأزمة الخليجية، مجددا دعم السودان للمبادرة الكويتية، مؤكداً أن السودان يدعم هذا الاتجاه لتجاوز أزمة دول الخليج، وفقا لما ذكرته شبكة الشروق السودانية.

وكانت الكويت، قادت مبادرة لرأب الصدع بين قطر من جهة والسعودية والإمارات ومصر من جهة أخرى بعد فرض هذه الدول مقاطعة على الدوحة، وتمسكت دول المقاطعة بـ10 شروط ينبغي على قطر الإيفاء بها لإعادة اللعلاقات من بينها قطع العلاقات مع إيران وطرد كوادر حركة حماس وجماعة الإخوان وتجميد حساباتهم البنكية وحظر التعامل معهم، وذكرت صحيفة سودان تربيون السودانية، أن الخرطوم منذ تفجر الخلافات، اعلن وقوفه على الحياد ومؤازرة المبادرة الكويتية الرامية للتهدئة.

وقال وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، في نوفمبر الماضي، في حوار مع قناة فرانس 24 الفرنسية، إن بلاده تقف على ذات المسافة بين الطرفين.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير، التقى الأسبوع الماضي، أمير قطر تميم بن حمد، في العاصمة القطرية الدوحة، وقالت وكالة الأنباء القطرية، إنه تم بحث مختلف التطورات والتحديات التي تواجهها السودان ومستجدات عملية السلام في دارفور بالإضافة إلى سبل دعم وتنمية العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، وأكد وزير الإعلام والاتصالات السوداني، على متانة العلاقات مع قطر، وقابليتها للتطور في شتى المجالات، وأن العلاقة بين الخرطوم والدوحة لن تعكر صفوها أية متغيرات مهما كانت.

وأشار أرور، إلى أن زيارة البشير للدوحة، تأتي في إطار دعم العلاقات بين البلدين، مؤكداً دور السودان في تحقيق السلام والاستقرار في المحيط العربي.

وأوضح وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد في تصريح صحفي، أن الزيارة تأتي في إطار التشاور المستمر بين البشير وأشقائه بشأن القضايا السياسية الراهنة علي المستوي العربي والإسلامي والإفريقي، وإطلاع الدوحة مساعي السودان في هذا الصدد، مشيرا إلى أن لقاء الرئيس السوداني مع أمير قطر تناول المبادرة القطرية الخاصة بجمع الفرقاء في دارفور عبر وثيقة الدوحة والحاق ماتبقي منهم إلى مسيرة السلام والترتيبات التي تجري في قطر في هذا الشأن.

من جانبه، أكد السفير القطري في الخرطوم، عبدالرحمن بن علي الكبيسي، إلى وقوف الدوحة مع الخرطوم لتجاوز أزمته الاقتصادية، وقال - في تصريحات صحفية - إن قطر تفتخر بعلاقتها مع السودان، واصفاً العلاقات مع السودان بأنها تاريخية ومتطورة ومتجذرة، مؤكداً سعي بلاده لدفع هذه العلاقات إلى الأمام.