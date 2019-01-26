منافس الهلال الأفريقي يضم أخطر المهاجمين من “بوركينا فاسو”

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الخليج 365 :
دعم الاشانتي كوتوكو الغاني صفوفه بالمهاجم البوركيني محمد كاهان، يوم الاثنين الماضي ولم يتدرب مع الفريق لان الاشانتي طلب منه التدريب مع الفريق الثاني لانه كان امامه مباراة مع القطن الكاميروني ولكنه رفض ورجع الي بوركينا فاسو،وينضم اللاعب البالغ من العمر 20عاما الي تدريبات مع زملائه اللاعبين غدا واستلم النادي شهادة النقل الدولية
للاعب،وظهر كاهان البالغ 20 عاما مع منتخب بوركينا فاسو عام2017 ولعب مع سامبا اف سي عام (2010_2014) ونادي السكك الحديدية كاديوغو(2015_2017) وفاز بالدوري مرتين مع رايل دو كاديوجو وتوجد ثلاثة خانات فارغة في الاشانتي وهناك لاعبين يتم اختبارهم قبل التعاقد معهم للاستفاده منهم في دور المجموعات في بطولة الكونفيدرالية الافريقية ويواجه الاشانتي كوتوكو الهلال يوم الثالث من فبراير القادم.
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