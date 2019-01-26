الفاتح النقر: الهلال لن يتعافى على حسابنا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

جزم المدير الفني لأهلي شندي الفاتح النقر أن مباراتهم أمام الهلال في بطولة الدوري الممتاز مفترق طرق وأنه لا خيار أمامهم سوى الفوز وحصد العلامة الكاملة، مؤكدًا أن منافسه لن يتعافى على حسابهم.

وقال الفاتح النقر في تصريح لـ”باج نيوز” إن الهلال فريق كبير، مشيرًا إلى أن خسارته أمام مريخ الفاشر ستصعّب من مهمتهم.

وأضاف” خسارة الهلال أمام المريخ الفاشر لا يعني أننا سنفوز عليه بسهولة، يجب أن نتعامل مع المباراة بشكل جيّد، لأن الفرق الكبيرة لا تتأثر بالهزيمة”.

يذكر أن

أهلي شندي يحتّل المركز الثاني برصيد”16″ نقطة في المجموعة الثانية

بالممتاز.