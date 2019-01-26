حزب التقدم والاشتراكية في المغرب : القمع لم ولن يحد من عزيمة الشعب السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تتوالى حملات التضامن المغربي مع الشعب السوداني في انتفاضته، فبعد حزب النهج الديمقراطي (ماركسي)، خرج حزب التقدم والاشتراكية (مشارك بالحكومة) للتعبير عن تضامنه، حيث دعا المجتمع الدولي للتدخل “لوقف القمع والبطش الذي يمارسه النظام ضد المواطنين العزل” والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في سجون النظام السوداني.

وقال الحزب الاشتراكي في بيان، إنه منذ اندلاع انتفاضة الشعب السوداني في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إثر ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية والتضييق على الحريات، “والشعب السوداني الشقيق يتعرض لمختلف أشكال القمع والتضييق من طرف النظام، مما خلف حصيلة وصلت لحد الساعة أزيد من 50 شهيدا ومئات المعتقلين”.

وأوضح الحزب اليساري المغربي أن القوى الديمقراطية بالسودان لم تسلم من هجوم نظام البشير عليها “ومنها الحزب الشيوعي السوداني، حيث فرضت السلطات حصارا على المقر المركزي للحزب ومقر جريدة “الميدان” لسان حال الحزب، كما تم اعتقال أطر وكوادر الحزب كالرفاق صديق يوسف، الدكتورة آمال جبر الله، هنادي فاضل وآخرهم القيادي علي سعد إبراهيم عضو المكتب السياسي وأحد مؤسسي اللقاء اليساري العربي”.

وأكد الحزب أن “هذا القمع والحصار لم ولن يحد من عزيمة الشعب السوداني الذي خبر النضال وراكم تجارب طويلة وتاريخية في مواجهة الاستبداد، دفاعا عن حق السودان في الحرية والعيش الكريم”، وفي تعبيره.

وشدد البيان على أن حزب التقدم والاشتراكية المغربي يعبر عن “تضامنه المطلق واللامشروط مع انتفاضة الحرية والكرامة هذه، ويطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن كرامة الشعب السوداني”.

كما دعا المجتمع الدولي وكل أنصار الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان للتدخل “قصد وقف القمع والبطش الذي يمارسه النظام ضد المواطنين العزل المطالبين بالحرية والكرامة”.

ويشهد السودان احتجاجات شعبية رفضا لغلاء الأسعار وتدني الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، انطلقت في الـ19 كانون الأول/ ديسمبر 2018، وأسفرت عن مقتل 19 شخصاً.

ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية.

وسجل سعر شراء الدولار بالأسواق الموازية الثلاثاء 50 جنيها مقارنة بـ60 جنيها منتصف الشهر الماضي، بينما سعره في الأسواق الرسمية 47 جنيهاً.

عربي21