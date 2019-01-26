الكاردينال وبشه والمفاجأة الصادمة

شهاب محمد - الخرطوم - بشة الخليج 365 : اعتزال بشه هو موضوع الساعة والساحة وإذا كان اعتزال هذا النجم الجوكر يمثل مفاجأة صادمة لجماهير الهلال واهتز لها كبار المدربين حسب صحيفة قوون أمثال مازدا وطالبوا باستمراره لأنه الرهان الحالي والقادم إلا أن المفاجأة الصادمة والأليمة هو رد الفعل الرسمي عند رئيس نادي الهلال والذي قبل الخطاب وقرار الاعتزال فوراً وكان إكراماً له ولجهوده الضخمة وحاجة الفريق الماسة له في المنافسة الأفريقية أن يبذل الرجل الجهد للحيلولة دون اعتزاله، لأن قبول طلبه بهذه السرعة أمر مهين ومحزن كأنها جاءت برداً وسلاماً على الكاردينال ومجلسه المغيب، وجدير بنا أن نسأل على من يكون الدور ومن القادم الذي سترفع في وجهه السكاكين باحثة عن رؤوس لتطيح بها.

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