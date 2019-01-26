المؤتمر الوطني يسخر من تأييد وإنضمام الصادق المهدي للتظاهرات في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سخر المؤتمر الوطني من تأييد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي للاحتجاجات ومطالبته برحيل النظام، وقال: (المهدي يريد أن يركب موجة الاحتجاجات والثورة بعد تردد طويل بعد وصفه لها بأوصاف كثيرة ظلت مثار سخرية لدى الشعب السوداني).

وأضاف: بعد الدوار مافي رحيل نظام تاني، وأي تغيير في يد الشعب عبر صناديق الاقتراع، وأبدى نائب رئيس قطاع التنظيم بالمؤتمر الوطني حمدي سليمان في تصريح حسب صحيفة السوداني ،استغرابه من توقيع المهدي على وثيقة مع تجمع المهنيين مجهول القيادات ولم ينتخبهم أحد وأهدافه إقصائية وخطابه مثير للكراهية.