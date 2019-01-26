البرنس يدخل خيارات تدريب الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - هيثم-مصطفي الخليج 365 : كشف مصدر عالي الثقة أن الكابتن هيثم مصطفى القائد التاريخي لفريق الهلال ومدرب الأمل عطبرة الحالي، دخل خيارات تدريب الهلال بعد النتائج الجيدة التي حققها البرنس مع فهود الشمال وقيادته من المركز الأخير في المجموعة الأولى إلى المركز الرابع وأشار المصدر أن هنالك أـكثر من أسم ضمن الترشيحات مثل الجنرال صلاح محمد ادم إلا أن تيار قريب من رئيس الهلال يرى أن البرنس هو الرجل المناسب لتولي المهمة على أن يكون الزعفوري مدرباً عاماً وعمار مرق مساعد مدرب.

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