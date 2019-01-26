سيدة سودانية : زوجي يخيرني بينه وبين “فيسبوك”.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وسائل التواصل الاجتماعي وبصفة خاصة (فيسبوك) على الرغم من أنها قربت البعيد، وسهلت التواصل وتناقل المعلومات بين الأشخاص، إلا أنها دخلت في أدق تفاصيل الحياة اليومية والعلاقات الاجتماعية والأسرية وحتى الزوجية. لذلك فقد خلقت أيضاً مشاكل وخلافات لم تكن موجودة من قبل، وأصبحت الأسرة في البيت نفسه بعيدة عن بعضها، مفككة، ولكل منهم حياته الافتراضية الخاصة.

ورصدت متابعات كوش نيوز احدى المشكلات عندما نشرت سيدة سودانية استشارة بأحد القروبات “بفيسبوك” تطلب الاستعانة بالرد على زوجها الذي طلب منها أن تختار بينه وبين “فيسبوك” على رغم من اهتمامها بزوجها وقضاء جميع طلباته.

ووفقاً لمتابعات محررة كوش نيوز كانت معظم الردود لها أن تختار (فيسبوك) متهمين زوجها “بكابت لحريتها” وآخرين أوصوها بأن تقوم (بإنشاء حساب باسم مستعار ولا تضيف فيه زوجها).