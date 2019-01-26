شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نشرت الفنانة افراح عصام عبر حسابها الرسمي “بفيسبوك” صورة قديمة لها من عام 2009 وأخرى حديثة في عام 2019 وكتبت هذا تحدي 10 سنوات. وبحسب متابعات محررة الموقع وجدت الصور تفاعلا واسعاً بين متابعيها بالصفحة وعلق احد معجبيها: ” انتي زي ملاح الرجلة كلو ماباتت بقت حلوة زيادة”.

كانت هذه تفاصيل خبر معجب بالفنانة السودانية افراح عصام : (انتي زي ملاح الرجلة كلو ماباتت بقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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