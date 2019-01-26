فرقة (عقد الجلاد) تسعى إلى تغيير جلدها خلال الأيام القادمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تعتزم فرقة “عقد الجلاد” الغنائية إضافة أعضاء جدد، ومن المرجح أن يصل عددهم إلى (3) أفراد في أعقاب مغادرة كل من (زولو والكتيابي وشروق) صفوف الفرقة في الآونة الأخيرة.

وأكد مدير الفرقة نصر الدين حيدر حسب صحيفة المجهر بأن الأيام القادمة ستشهد ظهور الفرقة بثوب جديد، متمنياً أن ينال رضا الجمهور العريض للعقد.

وأشار إلى توقف نشاط “عقد الجلاد” منذ احتفالات رأس السنة للظروف التي تمر بها البلاد مؤخراً، فضلاً عن إعادة ترتيبها وإضافة عمل جديد في الفرقة لمزيد من التطور والإبداع لتتناسب كما كانت دائماً مع أذواق ومحبي الفرقة.

مما يجدر ذكره فإن فرقة “عقد الجلاد” الغنائية تعتبر من الفرق السودانية ذائعة الصيت وتمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في الوسط الفني، إلا أن ثمة تراجع ضرب الفرقة مؤخراً بعد أن غادر صفوفها أفراد مؤثرون، ولكن وضح بأن إدارتها عقدت العزم وبشكل كبير من أجل التطوير لإعادتها سيرتها الأولى.

وتضم الفرقة منذ تأسيسها مبدعين مشهورين أثروا الساحة الغنائية الفنية السودانية بالجديد المثير وكانوا محل قبول الجماهير.

ومنهم من صمد حتى الآن “شريف شرحبيل” و”شمت” وغيرهم، ومنهم من فضل الاغتراب لتحسين أوضاعهم المعيشية من بينهم “حمزة سليمان وعمر بانقا” وآخرين، فضلاً عن مغادرة الفنانة دكتورة “منال بدر الدين” التي تعد من مؤسسي الفرقة منذ أكثر من (20) عاماً، بزعم وجود خلافات في ذلك الوقت.