مآسي في اتحاد الخرطوم.. بقلم نادر عطا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية ليست شعارا ولا تكتيك مرحلي، بل هي تكتيك استراتيجي وفهم عميق ﻻ يتجزأ يا هاشم خلف الله، أليس أنت من تآمرت بقرار أمانة الشباب في انتخابات الاتحاد العام وقسمت اتحادك، أنت ومعك كشافات ونزار والفاشل الفاتح محمد علي وأصبح الاتحاد اﻻكبر صاحب صوت واحد بعد كل ذلك تأتي لتحدثنا عن الأساليب السيئة وتدخل أمانة الرياضة في حزبك.

* الم تر أو تسمع ما جري أمامك في انتخابات الاتحاد العام للكرة ،بل كنت يا هاشم خلف الله واحد من الأدوات التي استخدمت فيها، رغم ذلك ﻻ نشمت فيك ، بل ما زلنا متمسكين بأهلية وديمقراطية الحركة الرياضة كمبدأ ﻻ نحيد عنه ابدا وضد تدخل أي جهة غير رياضية أيا كانت.

* أما الفاتح محمد علي الذي يعتبر واحد من أفشل من تولوا منصب ممثل الثانية من أمدرمان، الفاتح الذي اجتمعت به أندية الثانية في دار الرياضة وطلبوا منه الاستقالة وقال في أسبوع سأقدم استقالتي، لم يقدمها وترك أندية الثانية بدون ممثل حتى انتهاء دورته ومن أكبر انجازاته يعد واحد من أدوات تصغير اتحاد الخرطوم في جمعية اتحاد الكرة العام لصوت واحد.

* سكرتير الحرية محمد عبدالخالق الذي يعتقد بأن كثرة الثرثرة في قروبات الواتساب تخلق منه إداري وقيادي في أمدرمان هو نفسه من قال “علي جثثنا تدخل المؤتمر الوطني” وهو نفسه من أقام وليمة غداء “كاربه” في منزله لبعض اﻻندية بحضور أمانة الشباب من أجل التصويت لونسي.

* وهو نفسه من طلب من تجمع الخرطوم بأنه سيحضر عشرة أصوات من أجل التصويت لهاشم خلف الله علي أن تحضر عشرة أصوات من التصويت للفاضل عوض والي اليوم تجمع الخرطوم منتظرك يا كابيلا، قلت لي علي جثثنا وﻻ علي قبضنا ولا كيف،عرفت اﻻن من أسقطك يا الفاضل عوض، وقع ليك وﻻ نقول تاني.

* تجمع أمدرمان ﻻ هو عمل بمبدأ العرف والتزم به كما قال في بيانه اﻻول و اﻻخير وأعطي صوته لهاشم خلف ولم ينحاز ﻻبن أمدرمان ياسر الغول وﻻ اعرف كيف تستطيعون أن تقابلوا هذا الرجل الطيب الذي وثق في كلمتكم.

* منحوا صوتهم والتقوا بجهة غير رياضية وجلسوا في مبني النفط واجتمعوا علي مائدة غداء ، هذا ليس لهزيمة الغول أو أيا كان، اجتمعوا من أجل الوقوف ضد القيم والأخلاق أكلتهم يا كابيلا بعيدا عن أصالة أوﻻد أمدرمان، ليتهم صوتوا نتاج قناعات ووقتها كنا سنحترمهم لكنهم صوتوا لمن دفع ، تبا لكم الحصة وطن.

* لا نملك إلا أن نقول للغول لم يهزموك بل هزموا أنفسهم وكتبوا أسوا خاتمة لهم رياضيا ، عمل شنيع سيتوارثه جيل بعد جيل في عاصمة الوطنية وسوف يدانوا اجتماعيا ورياضيا ولن يستطيعوا بعد اليوم أن يكونوا في أي مجمع رياضي ، دعهم يا غول يجابهون مصيرهم.

* أخيرا.. آخر تقليعات اتحاد النهضة و اﻻصلاح ولجنته المنظمة، لجنة بشارة وابوقبة اجتمعت بالتمرير وهذا أمر عادي يحدث ولكن غير العادي أن تطلب اللجنة المنظمة نثرية الاجتماع، صدق أو لا تصدق ، قدموا طلب للحصول على نثرية اجتماع تم بالتمرير..وتقول لي نهضة واصلاح..تسقط بس..!