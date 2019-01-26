منافس الهلال في الكونفدرالية مهدد بالإبعاد عن دوري المجموعات

السودان اليوم :

بات منافس الهلال الغاني الأشانتي كوتوكو مهددا بالإبعاد من دوري مجموعات كأس الإتحاد الإفريقي “الكونفدرالية” على خلفية الشكوى التي تقدمت بها إدارة نادي القطن الكاميروني طاعناً في مشاركة لاعب خط وسط الأشانتي صاحب الرقم 8 “كوامي بونسو”، الذي شارك برقمين مختلفين امام القطن في جولتي الذهاب والاياب بالرقم (3، 8) ،وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب دور

الـ32 والتي تقلب فيها الأشانتي على القطن بنتيجة “2/1″ بمدينة قاروا الكاميرونية، بحسب ما نشر موقع ” Myjoyonline” الغاني ظهر أمس ا والذي أشار الى أن أدارة القطن قد أرسلت وثيقة جديدة من 7 صفحات إلى مجلس إدارة الإتحاد الأفريقي ” كاف ” بخصوص الشكوي .

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