التش : مواجهة الجزائر صعبة وهذا أفضل مدرب في أفريقيا

يعتبر أحمد حامد التش أحد من أفضل اللاعبين في السودان حيث يتميز بمهاراته العالية وحلوله الفردية التي يعول عليها أي مدرب لتحقيق الفوز.

وظل التش الاسم الأبرز في توليفة المريخ السوداني وساهم بشكل كبير في وصول الفريق لدور نصف النهائي من البطولة العربية ويتطلع لقيادة الأحمر للوصول لنصف النهائي من خلال تخطي فريق مولودية الجزائر.

عبر المساحة التالية يتحدث التش لـ(خرطوم ستار) عن البطولة العربية وأبرز محاطات حياته الكروية، فإلى مضابط الحوار:

مرحب بك كابتن التش ومواجهة مهمة تنتظركم في الجزائر؟

مرحب بكم بكل تأكيد مواجهة مولودية الجزائر مهمة لنا خاصة بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا ولقوة فريق المولودية لكن جاهزين لهذه المواجهة ونعمل لتحقيق الفوز خارج السودان والمريخ فريق كبير قادر على التعامل مع المواجهات الكبيرة وسجل الفريق مميز مع أندية شمال أفريقيا ودوافعنا كبيرة لتخطي الجزائري.

البطولة العربية تمثل حلم لجماهير النادي هل الفريق قادر على التتويج بها ؟

أعتقد أن البطولة العربية أنصفت لاعبي المريخ وأكدت على امتلاكنا لمجموعة مميزة رغم الغيابات العديدة استطعنا تخطي أندية عريقة كالجيش السوري والاتحاد الجزائري والتأهل على حسابهما أمر طبيعي لتاريخ المريخ المشرف عربيا وأفريقيا ونحن نؤكد لجماهيرنا سنقدم البطولة العربية ونقاتل من أجل الفوز بها وجماهير المريخ تستحق ذلك ونتمنى أن نرى الفرجة في وجوة الجميع.

كيف ترى مشوارك الكروي حتى الآن هل توقعت أن تصبح لاعب مميز؟

نعم كنت متوقع التقدم كثيرا من واقع حبي للساحرة المستديرة واستفدت من توجيهات أخواني بالمنزل واللعب باستمرار معهم وتعلمت منهم الكثير من فنون اللعبة.

هل هنالك مدرب أثر في تطور موهبة التش؟

من المؤكد أن أي لاعب من خلفه مدرب وأنا أعتبر الغاني كواسي ابياة أثر في تشكيل وصقل موهبتي وطور كثيراً من امكانياتي واعتبره أفضل مدرب في أفريقيا وهو من منحني فرصة الظهور رفقة نادي الخرطوم الوطني النادي الذي تعامل معي بصورة راقية وقدموني بشكل مميز وأن مدين لهم بالكثير.

ما هي طموحات التش في المستقبل؟

هدفي هو تحقيق البطولات مع المريخ ثم أطمح للاحتراف الخارجي شرط ان يكون في نادي كبير مثل المريخ يملك تاريخ عريض وقاعدة جماهيرية كبيرة وأنا سعيد باللعب بصفة أساسية بالمريخ وسط كوكبة من اللاعبين المميزين وأصحاب القدرات الخرافية هو أمر يسعدني باستمرار

يكثر الحديث في الفترة الأخيرة عن المدرب يامن الزلفاني وعدم قدرته على قيادة فريق كبير مثل المريخ، ما رأيك؟

الزلفاني مدرب شجاع وجريىء واستمتع كثيراً بالعمل معه، فهو مدرب يبحث دائماً عن الفوز ويبذل مجهودات كبيرة في سبيل إيصال التعليمات التكتيكية للاعبين، والانتقادات طبيعية فهو يقود نادي كبير كالمريخ ولا يمكنه إرضاء الجميع.

