الجهاز: الدولة لديها إرادة قوية لمعالجة قضايا المغتربين

الخرطوم: السوداني

أكد الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج السفير عصام متولي، أن الدولة لديها إرادة قوية تجاه معالجة قضايا المغتربين.

وقال متولي في المنبر الهجري الأول حول الحوافز التشجيعية لتحويلات المهاجرين، إن هذا العام هو عام المغتربين. وأوضح متولي أن الحزمة الأولى من الحوافز تتمثل في التأمين الصحي لأسر العاملين بالخارج المقيمين في السودان وإعفاء السيارة والنافذة الموحدة، مشيراً إلى أن تطبيقها سيبدأ الأسبوع المقبل. وأشار متولي إلى أن الجمارك سوف توجه منافذها ومعابرها في تنفيذ الحوافز خاصة ما يلي سيارات المغتربين، وقال إن حزمة التأمين الصحي والذي يكفل 7 أفراد من الأسرة بمبلغ 200 دولار تسمح بالعلاج في سلسلة من شبكات المستشفيات منها الزيتونة والفيصل والمعلم والبراحة والدولي إلى جانب الخدمات الدوائية بدفع 25%.

وفيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية للسيارات قال متولي إن هناك فئات للعربات وبموجب المبلغ المحول يعطي الإعفاء، وأضاف: “مثلاً العربة اكسنت يمكن الحصول على الإعفاء بعد تحويل ما يقارب 13 ألف دولار”، وتابع قائلاً: “إنه يمكن الحصول على إعفاء آخر بعد مرور خمس سنوات أخرى من حصوله على الإعفاء الأول”.