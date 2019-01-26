تعديلات جديدة في القطاع الرياضي للهلال

يترقب جمهور الهلال مساء اليوم، صدور القرارات التي وعد بها السيد أشرف الكاردينال رئيس الناجي على رأسها تعيين مدير فني للفريق إلا أن مصدر عالي الثقة أكد أن التعديلات تشمل القطاع الرياضي وذلك بتعيين رئيس قطاع رياضي جديد بدلاً عن الكاردينال مع تعيين مدير كرة بدلاً عن العقيد حسن محمد صالح الذي سيعود إلى العلاقات العامة في الوقت الذي أشار فيه المصدر إلى خروج خالد النقر من دائرة الكرة وقد يعود لعمله السابق في قطاع الشباب بالنادي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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