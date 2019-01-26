اضبط…ترقية قريب رئاسي من رقيب الي رائد

المدارية :المدارية كشف مصدر باحدي القوات النظامية عن ترقية ابن اخت مسؤل رئاسي سابق من رتبة رقيب الي رائد واضاف هذا المجند لايحمل اي مؤهلات سوي قرابته هذه

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