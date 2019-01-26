فريق طبي مصري يقدم خدمات طبية مجانية بمدينة واو

وصل إلي مدينة واو بجنوب السودان، الأربعاء، فريق طبي مصري لتقديم خدمات طبية مجانية للمرضى.
وقال الدكتور ناصر عيسى، رئيس الوفد الطبي التابع لجمعية مار مرقس، في تصريح لراديو تمازج يوم الجمعة إن الوفد المكون من (12) طبيب متخصصين في جراحة العظام، أمراض الأطفال، الباطنية، أمراض البواسير والفتق.
وتعتب الزيارة الثانية لجمعية مار مرقس التابعة للكنيسة الأرثوزكسية القبطية إلى مدينة واو في أقل من ثلاثة اشهر.
وأوضح ناصر أن الفريق بداْ بإجراء عمليات جراحية لمرضى العظام والبواسير والعيون بالإضافة إلى إستشارة في الأمراض الباطنية والأطفال يوم الخميس.
وأشار إلى أن عملهم سيستمر بمستشفى واو التعليمي حتي يوم الأحد. وتابع "حتى الآن أجرينا 17 عملية جراحية مجاناً وسوف نستمر حتي يوم الأحد، وعلى المواطنين زيارة مستشفي واو التعليمي لتلقي العلاج".
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