المهدي: الإنقاذ لوثت الشعار الإسلامي بتطبيق عكس مقاصده

المدارية نقلا عن التيار:أم درمان: أعلن إمام الأنصار، رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، إدانته لاستخدام العنف المفرط، ضد المحتجين، مطالباً بلجان تحقيق عادلة – على حد تعبيره – وقال المهدي في خطبة (الجمعة) أمس بمسجد الهجرة في بـ(ود نوباوي) :”نحن نؤيد هذا التحرك الشعبي، داعين لتجنب أية مظاهر للعنف المادي واللفظي، وندين القتل والعنف المفرط الذي مورس”، منتقداً بشدة التصريحات السالبة بالتحريض على العنف. ودعا المهدي الذي صلى صلاة الغائب على أرواح الضحايا مجدداً بلجنة تحقيق ذات مصداقية “لا لجنة الخصم والحكم”، – على حد قوله – “لمعرفة الحقائق ومساءلة الجناة”، وأضاف المهدي :” الآن فإنَّ التأزم الذي يحيط بالبلاد غير مسبوق، والفرصة التاريخية متاحة للرئيس البشير أن يجنب البلاد كافة المخاطر المتوقعة ويحقن الدماء”، وصوب المهدي انتقادات لاذعة لحكم الإنقاذ، وقال :”إنه طبق تمكيناً حزبياً عازلاً للآخرين، وسبب إخفاقاً اقتصادياً، جوع الناس، وأجبرت الحكومة (عشر) السكان على العيش في معسكرات ونزوح نحو المدن، وتسببت في هجرة (ربع) السكان لخارج الوطن، ولوثت الشعار الإسلامي بتطبيق عكس مقاصده في الكرامة والحرية والعدالة والمساواة والسلام”. وأشار المهدي في خطبته أن اليوم (السبت) الموافق (26 – يناير) يوافق ذكرى تحرير الخرطوم، إيذاناً بنجاح الثورة المهدية التي استنهضت همة أهل السودان. اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع قناة المدارية

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